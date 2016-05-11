Російська "Кубань" підозрює українця Селезньова у здачі матчу - ЗМІ

00:13, 11 травня 2016
Футбол
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Клуб за три місяці жодного разу не виплатив футболісту зарплату.

Селезнева обвинили в сдаче матча / fckuban.ru

Керівництво російської "Кубані" звинуватило українського форварда Євгена Селезньова у здачі футбольного матчу, повідомляє видання "Советский Спорт", посилаючись на власні джерела.

Повідомляється, що після гри, в якій "Кубань" програла "Мордовії" з Саранська, між Селезньовим і одним з керівників краснодарського клубу відбулася розмова на підвищених тонах.

"Під час розмови на адресу Селезньова нібито були висловлені звинувачення у здачі матчу "Мордовії", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Разом з тим, як повідомив в інтерв'ю виданню агент футболіста Вадим Шаблій, за три місяці в "Кубані" Селезньов поки жодного разу не отримував зарплату або підйомні.

На даний момент Селезньов знаходиться поза межами розташування клубу і вимагає розірвання контракту.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Селезньов розірвав контракт з "Кубанню". Але футболіст спростував цю інформацію.

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