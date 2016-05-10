Президент-рекордсмен донецького "Олімпіка" оголосив про завершення кар'єри

Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що позавчорашній матч проти дніпродзержинської "Сталі" став для нього останнім у якості футболіста. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я озираюся на свій пройдений шлях гравця з гордістю, я дійсно пишаюся тим, чого я досяг у футболі. Я виграв трофеї, зіграв яскраві, успішні матчі і у мене залишаться чудові спогади. Я досяг набагато більшого, ніж очікував на початку своєї кар'єри. Домашній матч проти дніпродзержинської "Сталі" був прощальним для мене, моїм фінальним акордом", — заявив Гельзін.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі Гельзін став найстаршим футболістом, який коли-небудь виходив на поле в матчі української Прем'єр-ліги.