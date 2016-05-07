Мюнхенська "Баварія" знову стала чемпіоном Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія", обігравши сьогодні в 33-му турі німецької Бундесліги з футболу команду "Інгольштадт", стала чемпіоном Німеччини.

Матч завершився з рахунком 2:1, а у "Баварії" обидва м'ячі в першому таймі забив польський форвард Роберт Левандовскі.

Цей тріумф став 26-м в історії мюнхенського клубу і четвертим поспіль, починаючи з 2013 року. Три з останніх чотирьох титулів виграв для "Баварії" іспанський фахівець Хосеп Гвардіола, який після закінчення сезону залишить команду.

У наступному сезоні мюнхенців буде очолювати італійський фахівець Карло Анчелотті.