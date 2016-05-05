Київське "Динамо" поверне свого воротаря, який не виправдав сподівань в Данії

Після закінчення сезону 2015/16 український воротар Максим Коваль повернеться з данського "Оденсе" у київське "Динамо", повідомляє bold.dk.

Спортивний директор датського клубу Йеспер Хансен нагадав, що влітку закінчується орендна угода по Ковалю з "Динамо", і в Данії не мають наміру його продовжувати.

"Він не зовсім виправдав наші очікування, і тому ми повинні рухатися вперед", - сказав Хансен про 23-річного українського воротаря.

Коваль провів за "Оденсе" 10 матчів, в яких пропустив 19 м'ячів. У другій частині сезону він програв конкуренцію за місце в основному складі місцевому голкіперу Стену Грютебусту.