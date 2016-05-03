УЄФА прийняв Косово до складу своєї організації

Федерація футболу Косово стала 55-м членом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Таке рішення було прийнято сьогодні на конгресі УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Рішення було прийнято шляхом голосування. 28 асоціацій проголосували за вступ Косово в ряди УЄФА, 24 - проти вступу, а ще два голоси були визнані недійсними.

Як зазначає сайт B92, тепер для Косово відкрита дорога до членства у ФІФА. Після того, як це станеться, збірна Косово зможе брати участь у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року.

Раніше Косово було визнано іншими спортивними організаціями, зокрема, Міжнародним олімпійським комітетом, а також міжнародними федераціями гандболу та баскетболу.

Нагадаємо, Косово є частково визнаною державою. Україна не визнає незалежності Косово.