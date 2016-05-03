Зінченко визнаний кращим гравцем російської Уфи" за підсумками голосування уболівальників

Перемогу в опитуванні здобув український півзахисник команди Олександр Зінченко, набравши 20.4% загальних голосів, повідомляє прес-служба "Уфи".

Друге місце в опитуванні зайняв воротар Гіоргі Шелія - 16.5% всіх голосів.

Замкнув трійку кращих гравців квітня півзахисник «Уфи» Микола Сафроніді, набравши – 11.1% від загальної кількості голосів.

Як повідомлялося раніше, Зінченко вже найближчим часом може перейти в німецьку "Боруссію" з Дортмунда.

За словами агента футболіста Германа Ткаченка, на даний момент представники гравця вже залагоджують всі формальності для переходу півзахисника в стан "Боруссії", повідомляв goal.com.

"Я майже впевнений, що Олександр Зінченко перейде в Боруссію Дортмунд. Клуб вже прийняв рішення, - сказав Ткаченко. - Однак ми ще не впевнені, чи бачить Боруссія гравця в першій команді, або ж у другій".

Разом з тим, незважаючи на слова агента гравця, генеральний директор Уфи Шаміль Газізов заявив, що гравець може продовжити кар'єру в інших командах.

"Ми вже багато разів говорили, що у нас є безліч пропозицій від великих клубів, - сказав Газізов. - "Боруссія" Дортмунд не єдиний клуб, з яким ми ведемо переговори".