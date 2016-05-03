Експерти розповіли, скільки "Лестер" заробить від своєї перемоги в чемпіонаті Англії

Футбольний клуб "Лестер Сіті", який вчора достроково став чемпіоном Англії, отримає за свою перемогу близько 150 мільйонів фунтів, повідомляє BBC.

Як підрахували спортивні аналітики компанії Repucom, сума надійде за рахунок призових, які клуб отримає від Прем'єр-ліги і Ліги чемпіонів. Також очікується зростання доходів у дні матчів "Лестера" - це пов'язано з збільшенням відвідуваності стадіону.

У компанії підкреслюють, що протягом минулого сезону кількість вболівальників "Лестера" росла у всьому світі. Лише в соціальній мережі Facebook клуб має на 540% більше підписчиків, ніж це було перед сезоном 2015/16.

Найбільше шанувальників "Лестера" за межами Англії знаходиться в Алжирі - близько 500 тисяч громадян цієї країни вболівали за команду, лідером якої виступав їхній співвітчизник Ріяд Марез. Також сплески інтернет-активності, пов'язаної з "Лестером", були помічені в Італії і Таїланді - саме ці країни представляють менеджер клубу Клаудіо Раньєрі і власник Вішай Шрівадданапрабха.

Також наголошується, що під час сезону кількість телеглядачів "Лестера" зросла на 23% у всьому світі. Цей факт допоможе клубу в наступному сезоні збільшити надходження від спонсорів.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Лестер" вперше у своїй історії став чемпіоном Англії. Напередодні сезону шанси команди завоювати цей титул оцінювався букмекерами як 5000 до 1.