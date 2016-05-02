Член Виконкому ФФУ: "Ця смердюча бійка відволікає від головного"

Головний редактор журналу «Футбол» і член виконкому ФФУ Артем Франков в своїй конференції поділився думкою про матч «Шахтар» – «Динамо» (3:0), кінцівка якого ознаменувалася масовою бійкою футболістів.

«Мені глибоко огидний весь цей обмін «люб'язностями» після матчу. Футболісти несуть, вболівальники заносять... Знову ЦЕ.

Намагався бути максимально спокійним. Чорт, чорт, чорт... Давно не воювали, мати його.

І вам не здається, що перипетії цієї смердючої бійки біса відволікають від головного - чому так огидно зіграло «Динамо»? Що це взагалі за стидобище? Саме: не підкреслює, а відволікає!!!

Але наскільки ж складне мистецтво - просто промовчати... Або ж відверто визнати свою провину, коли начудив. Це недоречно, тільки коли йде війна. А ми вже звикли не вилазити з неї», – написав Франків у своїй конференції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0. Масова бійка між гравцями команд сталася в кінцівці гри, після того як донеччани забили третій гол.