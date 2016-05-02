Суркіс: "Велозу, швидше за все, залишить "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що клуб може розлучитися з португальським півзахисником Мігелем Велозу. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2", повідомляє tribuna.ua.

"Велозу, швидше за все, буде надано статус вільного агента. Він вже з зими говорив про те, що хоче пограти на Заході. Я не можу на нього тиснути. Після гри з "Шахтарем" ми сядемо з ним і поговоримо. У будь-якому випадку розлучимося , якщо не друзями, то я його дуже сильно подякую за ті роки, що він віддав нашій команді", - сказав Суркіс.

Президент "Динамо" також відзначив професіоналізм португальського футболіста.

"Велозу тренувався професійно, ніколи не філонив, не запізнювався на збори, ніколи не був помічений в порушеннях спортивного режиму. Він справжній професіонал. Якщо він навіть не залишиться у "Динамо", то своєму наступного клубу він принесе багато користі", – вважає Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше Велозу в інтерв'ю португальським ЗМІ повідомив, що має намір покинути "Динамо" найближчим літом.