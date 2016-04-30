Прем'єр-ліга, 24-й тур, "Дніпро" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 24-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" в обласному дербі приймає на своєму полі дніпродзержинську "Сталь".

Зустрічаються команди, які займають 3-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

Зазвичай від зустрічей земляків очікують більшої непоступливості, ніж з іншими командами. Однак «Сталь» з «Дніпром» досі спростовують таку тенденцію, адже дніпродзержинці, нікому, крім географічних сусідів, після отримання статусу елітного клубу не поступалися з «великим» рахунком. А дніпропетровцям розтрощити суперника вдалося вже тричі, адже не так давно їх шляхи перетнулися в кубковому турнірі, де за сумою двох матчів "Дніпро" виграв з розгромним рахунком 13:1.

Матч першого кола УПЛ завершився з рахунком 6:0 на користь "Дніпра".

«Дніпро» має на національному рівні 7 перемог поспіль із загальною різницею 21:3. В передчутті бронзових нагород з не самим складним календарем на фініші підходять гравці Мирона Маркевича до цього дербі.

У той же час перші зусилля Еріка ван дер Меєра на українській землі досі не приносять очікуваних досягнень в плані очок і голів. Хоча навіть за таких умов дебютант має всі підстави фінішувати у верхній половині таблиці.

На котируваннях букмекерських контор "Дніпро" є безперечним фаворитом. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, в той час як на нічию - 6,35 до 1, а на перемогу "Сталі" - 15,15 до 1.

Матч "Дніпро" - "Сталь" розпочнеться на "Дніпро-Арені" у Дніпропетровську о 19.30.

ТВ-трансляцію матчу проведе телеканал 2+2.