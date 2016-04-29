Гравець "Шахтаря" Марлос: "Нічия 2:2 робить фаворитом "Севілью"
Гравець радий, що зумів забити м'яч, але розчарований підсумковим результатом.
Бразильський півзахисник "Шахтаря" Марлос не приховував свого розчарування від результату першого півфінального матчу Ліги Європи проти "Севільї" у післяматчевому коментарі для ЗМІ.
— Ваша думка про гру?
— Я дуже радий, що зумів забити м'яч і віддати гольову передачу, але це не той результат, на який ми чекали. Не змогли втримати рахунок 2:1. На жаль, результат такий, який він є.
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— Рахунок 2:2 незручний перед повторним матчем?
— Цей результат робить Севілью фаворитом, адже вони забили два голи на виїзді. Незважаючи на це, ми в силах показати свій найкращий футбол у матчі і перемогти. Це показували і наші попередні ігри.
Як повідомляв УНІАН, у першому матчі півфіналу Ліги Європи у Львові "Шахтар" і "Севілья" зіграли внічию - 2:2.
Матч-відповідь відбудеться 5 травня в Севільї.