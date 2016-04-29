Луческу: "Після першого тайму рахунок міг бути 5:1"

Команда провела два різних тайми, зазначив румунський фахівець в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

«Почали не дуже добре, допускали помилки в обороні, але після пропущеного м'яча прийшли в себе, забили два м'ячі, і далі продовжували створювати моменти. Після першого тайму рахунок міг бути 5:1. Виходили в хороші контратаки, проте неправильно інтерпретували їх, не було останнього пасу», — сказав Луческу.

«У другому таймі відчувалося, що ми здали фізично, Севілья більше контролювала гру. Не дуже добре виглядав Ракицький, і через його зону суперник створив кілька моментів. Що стосується рахунку, він якраз відповідає тому, як протікав другий тайм».

«Шахтар, як команда, яка має великий досвід, але деякі гравці без досвіду. Так атакувати гравця і заробляти пенальті Феррейра не мав права. Рахунок 2:1 був би кращий, а рахунок 2:2 дуже слизький. Можемо лише шкодувати, що не реалізували ті моменти, які у нас були в першому таймі».

«Після перерви здали фізично і наші атакуючі гравці, які виконали дуже великий об'єм роботи у першому таймі і постійно були в пресингу, здійснили багато відборів. Якщо когось і виділити, то тільки Кучера».

«Звичайно, відчувається різниця між нашим чемпіонатом і чемпіонатом Іспанії. Вони звикли до таких ігор у кожному турі, а ми ж через агресивні дії "Чорноморця" втратили Дентіньо і Гладкого. Так завжди відбувається, коли мотивуєш маленькі команди, але це провокує проблеми команді, яка грає в єврокубках. Так сталося і з "Дніпром", і зі "Сталлю". Ми втрачаємо гравців, тому доводиться думати над складом».

«Чому так пізно вийшов на поле Едуардо? При рахунку 2:1 не було ніяких приводів для того, щоб міняти гравців. Не будемо забувати, що у Севільї було три футболісти під 190 сантиметрів, тому на полі потрібні були виконавці, які би з ними боролися на другому поверсі. Севілья мала перевагу на другому поверсі, а Феррейра повинен був нам допомагати при стандартних положеннях суперника».

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі півфіналу Ліги Європи у Львові "Шахтар" і "Севілья" зіграли внічию - 2:2.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня в Севільї.