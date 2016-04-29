"Шахтар" і "Севілья" зіграли у результативну нічию

Донецький "Шахтар" не зміг обіграти іспанську "Севілью" в домашньому півфінальному матчі Ліги Європи. За підсумками зустрічі була зафіксована результативна нічия - 2:2.

На початку зустрічі швидкий гол забив Вітоло, який не лише вивів "Севілью" вперед, але й задав вектор для подальших подій в грі. У "Шахтаря" фактично не залишилося часу на розкачку, і потрібно було атакувати ворота гостей.

Поступово донетчани взяли ініціативу в свої руки і вже до середини тайму почали домінувати на футбольному полі. Логічний гол відбувся на 23-й хвилині - Ярослав Ракицький чудовою передачею з центру поля вивів Марлоса один на один з воротарем Сорією, і бразилець не схибив - 1:1.

Марлос взяв участь і в другому голі "Шахтаря" - саме його передачу з флангу головою замкнув Тарас Степаненко. Після цього "гірники" продовжували контролювати гру і могли забивати ще. Не дивно, що після перерви вболівальники очікували продовження гольової феєрії у виконанні "помаранчево-чорних".

Однак ці бажання реальністю так і не стали. У другому таймі "Севілья" заспокоїла гру і дочекалася, коли "Шахтар" почали здавати фізично. Зрозуміло, іспанці не могли цим не скористатися - друга половина другого тайму ледь перетворилася для підопічних Луческу в катастрофу. Гості почали створювати гольові моменти для свого форварда Кевіна Гамейро лежь не кожну хвилину, але удача ніяк не хотіла посміхатися французу. В результаті, свій м'яч "Севілья" забила лише з пенальті, коли Факундо Феррейра збив у штрафному майданчику Вітоло. Одинадцятиметровий вирок виконав Гамейро - 2:2.

У час, що залишився, "Шахтар" практично не мав можливостей виграти зустріч. Команда виглядала втомленою, і лише Даріо Срна звично тривожив опонентів на своєму правому фланзі. "Севілья" також не надто прагнула забити третій м'яч, тому така результативна нічия стала закономірним підсумком двох різних таймів видовищного матчу.

Результат 2:2 в першій грі говорить на користь "Севільї", яку тепер в матчі-відповіді влаштує рахунок і 0:0, і 1:1. "Шахтарю" ж доведеться грати на виїзді лише на перемогу, або нічию 3:3 та крупніше.

Шахтар (Україна) - Севілья (Іспанія) - 2:2 (2:1)

Голи: Марлос (23), Степаненко (36) - Вітоло (6), Гамейро (82, з пенальті)

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90+1), Коваленко, Тайсон (Веллінгтон Нем, 90+1), Факундо Феррейра (Едуардо, 90+1);

З: Сорія, Маріано, Рамі, Каррісу, Ескудеро, Криховяк, Нзонзі, Вітоло, Банега, Коноплянка (Крно-Делі, 59, Коке, 72), Гамейро;

Попередження: Малишев, Срна - Ескудеро, Каррісу, Криховяк