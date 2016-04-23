Німецька Бундесліга: "Баварії" до чемпіонства залишилося набрати два очки

Мюнхенська "Баварія" обіграла берлінську "Герту" у матчі 31-го туру німецької Бундесліги і тепер знаходиться на відстані двох очок до перемоги в чемпіонаті.

Команда Хосепа Гвардіоли виграла з рахунком 2:0, в той час як "Боруссія" з Дортмунда, яка займає друге місце в турнірній таблиці, сьогодні перемогла "Штутгарт" - 3:0.

За три тури до фінішу сезону "Баварію" та "Борусію", як і раніше, розділяють сім очок. Це означає, що вже в наступну суботу, 30 квітня, мюнхенці зможуть здобути звання чемпіона - для цього їм необхідно буде вдома обіграти "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Герта - Баварія - 0:2 (0:0)

Голи: Відаль (48), Дуглас Коста (80)

Штутгарт - Боруссія Дортмунд - 0:3 (0:2)

Голи: Кагава (21), Пулишич (45), Мхітарян (56)

Зазначимо, що українські представники "Штутгарта" участі у сьогоднішній грі з "Боруссією" не брали. Артем Кравець всю зустріч провів на лаві запасних, а Борис Тащі не потрапив до заявки на матч.

Як повідомляв УНІАН, у найближчу середу "Баварія" проведе перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетико". Команда Хосепа Гвардіоли в нинішньому сезоні намагається зробити своєрідний "хет-трик" - стати переможцем у Бундеслізі, Кубку Німеччини і ЛЧ.