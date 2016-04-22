"Вердер" з українським тренером Скрипником знову програв у Бундеслізі

Бременський "Вердер", який очолює український тренер Віктор Скрипник, програв на виїзді "Гамбургу" в матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.

Пропустивши в першому таймі два голи від П'єра-Мішеля Ласогги, "Вердер" після перерви зміг забити лише одного разу - м'яч на рахунку Ентоні Уджі. Таким чином, матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Гамбурга".

Поразка "Вердера" означає, що з 31 очком в активі він ще як мінімум тиждень продовжить перебувати в зоні вильоту з Бундесліги. Від "рятівного" 15-го місця бременців відділяє два очки.

Конкуренти команди Скрипника за місце в елітному чемпіонаті свої матчі проведуть завтра. "Аусбург" зіграє з "Вольфсбургом", а "Штутгарт" - з дортмундською "Боруссією".

Як повідомляв УНІАН, в минулий вівторок "Вердер" вилетів з Кубка Німеччині, програвши з рахунком 0:2 мюнхенської "Баварії".