Харківський "Металіст" виключили із наступного чемпіонату України - ЗМІ

18:38, 22 квітня 2016
Футбол
2082

Федерація футболу України вирішила не видавати клубу атестат на виступи в УПЛ в сезоні 2016/17.

Харківський "Металіст" не зміг пройти ліцензування в Комітеті атестації Федерації футболу України, повідомляє Sportarena.com.

В результаті цього, ФФУ вирішила не видавати клубу атестат на участь в Прем'єр-лізі в сезоні 2016/17. Це означає, що харківська команда після завершення нинішнього сезону втратить місце у вищому дивізіоні чемпіонату України.

"Металіст" може подати апеляцію на таке рішення. Для цього у харків'ян є 10 днів.

Читайте також: Екс-тренер харківського "Металіста" Севідов вважає, що влітку клуб припинить існування

Раніше президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон повідомляв, що "Металіст" має заборгованості на загальну суму близько 25 мільйонів доларів. До такого стану клуб привів президент Сергій Курченко, який у 2012 році купив "Металіст" у Олександра Ярославського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter