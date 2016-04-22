Харківський "Металіст" виключили із наступного чемпіонату України - ЗМІ

Харківський "Металіст" не зміг пройти ліцензування в Комітеті атестації Федерації футболу України, повідомляє Sportarena.com.

В результаті цього, ФФУ вирішила не видавати клубу атестат на участь в Прем'єр-лізі в сезоні 2016/17. Це означає, що харківська команда після завершення нинішнього сезону втратить місце у вищому дивізіоні чемпіонату України.

"Металіст" може подати апеляцію на таке рішення. Для цього у харків'ян є 10 днів.

Раніше президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон повідомляв, що "Металіст" має заборгованості на загальну суму близько 25 мільйонів доларів. До такого стану клуб привів президент Сергій Курченко, який у 2012 році купив "Металіст" у Олександра Ярославського.