Харківський "Металіст" виключили із наступного чемпіонату України - ЗМІ
Федерація футболу України вирішила не видавати клубу атестат на виступи в УПЛ в сезоні 2016/17.
Харківський "Металіст" не зміг пройти ліцензування в Комітеті атестації Федерації футболу України, повідомляє Sportarena.com.
В результаті цього, ФФУ вирішила не видавати клубу атестат на участь в Прем'єр-лізі в сезоні 2016/17. Це означає, що харківська команда після завершення нинішнього сезону втратить місце у вищому дивізіоні чемпіонату України.
"Металіст" може подати апеляцію на таке рішення. Для цього у харків'ян є 10 днів.
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Раніше президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон повідомляв, що "Металіст" має заборгованості на загальну суму близько 25 мільйонів доларів. До такого стану клуб привів президент Сергій Курченко, який у 2012 році купив "Металіст" у Олександра Ярославського.