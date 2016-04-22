Український воротар Бойко після закінчення сезону залишить "Бешикташ"

Турецький "Бешикташ" має намір перед наступним сезоном віддати українського воротаря Дениса Бойка в оренду в інший клуб, повідомляє Hurriyet.

Бажання залишити "Бешикташ" висловив сам Бойко, який не задоволений роллю запасного воротаря команди. У зв'язку з цим клуб вже почав шукати новий клуб, де українець міг би грати в оренді.

Видання також зазначає, що після приїзду Бойко в Стамбул надійніше став грати турецький воротар Толга Зенгін, на якого зараз робить ставку тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.

Як повідомляв УНІАН, Денис Бойко перейшов в "Бешикташ" з дніпропетровського "Дніпра" у січні нинішнього року. З тих пір за стамбульську команду у всіх турнірах він провів чотири матчі, пропустивши п'ять голів.