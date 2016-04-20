Футболіст Селезньов перед тим, як перейти у "Кубань", відмовився від пропозицій з Англії

Форвард збірної України та краснодарської "Кубані" Євген Селезньов зізнався, що взимку міг стати гравцем одного з клубів-аутсайдерів англійської Прем'єр-ліги.

Про це футболіст розповів в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ", повідомляє championat.com.

"Англія не моя країна. Мені телефонували з "Сандерленда", але я просто вимкнув телефон. Були свої причини. Так життя у мене склалося, я вимкнув телефон. Це було взимку. Так вийшло. Я не хотів ні з ким розмовляти. Кликала мене і "Астон Вілла", — повідомив Селезньов.

Він також прокоментував чутки про свою зарплату в Росії. "Чи правда, що я отримую вісім мільйонів рублів на місяць? Не хочу говорити. Навіщо воно вам треба? Хочете порадіти за мене? Так радійте!", - заявив футболіст.

Нагадаємо, раніше перехід Євгена Селезньова з дніпропетровського "Дніпра" в російську "Кубань" викликав обурення серед багатьох українських вболівальників і фахівців.

Зокрема, головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич висловив думку, що українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії, не варто викликати в збірну.