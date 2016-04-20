"Вердер" українського тренера Скрипника програв "Баварії" у півфіналі Кубка Німеччини

Бременський "Вердер", який очолює український тренер Віктор Скрипник, вибув з боротьби за Кубок Німеччини з футболу.

У півфінальному матчі турніру, який відбувся в Мюнхені, команда Скрипника програла "Баварії" з рахунком 0:2. Обидва м'ячі у зустрічі забив форвард господарів поля Томас Мюллер. На 30-й хвилині він відзначився першим голом, а на 71-й - реалізував пенальті.

Відзначимо, що раніше "Вердер" вибив з турніру учасників єврокубків - леверкузенський "Байєр" і менхенгладбахську "Боруссію".

Як повідомляв УНІАН, у попередньому турі німецької Бундесліги "Вердер" несподівано обіграв "Вольфсбург" з рахунком 3:2. Бременская команда продовжує боротися за виживання в елітному дивізіоні країни.