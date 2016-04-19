Футбол проти куріння: гравець "Копенгагена" влучив м'ячем у дівчину з сигаретою (відео)

Нападник данського "Копенгагена" Башким Кадрії в матчі чемпіонату країни проти "Брондбю" потрапив м'ячем у голову вболівальниці, яка палила на стадіоні, повідомляє sportarena.com.

Футболіст цілився по воротах, але м'яч пройшов поруч із хрестовиною та полетів у бік глядачів. Більше за всіх від неточного удару постраждала дівчина, яка курила на трибуні за воротами.

Після гри 24-річний датчанин в якості вибачення подарував вболівальниці футболку "Копенгагена" з власним підписом.

Додамо, що "Копенгаген" є лідером у турнірній таблиці чемпіонату Данії з футболу. Матч з "Брондбю" команда виграла 2:0, але Кадрії відзначитися забитим голом так і не вдалося.