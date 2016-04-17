"Ворскла" переграла "Чорноморець" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився заключний матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" виграла у одеського "Чорноморця" з рахунком 2:0.

Господарі відкрили рахунок у матчі вже на 2-й хвилині, коли відзначився Андрій Ткачук. Після навісу з кутового Ткачук вирвався на вільну позицію, і в боротьбі з Азацьким головою відправив м'яч у ворота.

А у другому таймі, на 77-й хвилині Юрій Коломоєць подвоїв перевагу полтавчан. Після удару Павла Ребенка першим у відбитого м'яча був Коломоєць, який спокійно добив його у порожні ворота.

Таким чином, у "Ворскли" стало 36 очок і команда як і раніше, впевнено входить в Топ-5 української Прем'єр-ліги. У "Чорноморця" залишилося 15 очок і команда ділить 12-13 місця з луцькою "Волинню".

Як повідомляв УНІАН, у трійці лідерів турнірної таблиці "Динамо" (61), "Шахтар" (56) та "Дніпро" (43).