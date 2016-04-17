"Ювентус" розтрощив "Палермо" і має 9-очкову перевагу над конкурентами в таблиці чемпіонату Італії

У Турині завершився центральний матч ігрового дня чемпіонату Італії, в якому "Ювентус" приймав "Палермо" і обіграв суперника з рахунком 4:0.

Доля матчу була вирішена вже на самому початку гри.

На 10-й хвилині рахунок відкрив Самі Хедіра, а в середині другого тайму туринці ще двічі вразили ворота суперника. На 70-й хвилині відзначився Поль Погба, а за 3 хвилини Хуан Гуардадо. Нарешті, в самій кінцівці, на 89-й хвилині Сімоне Падоін довершив розгром суперника.

Таким чином, у "Ювентуса" в турнірній таблиці 79 балів і він істотно випереджає йдучого на 2-му місці неаполітанський "Наполі" - 70. У замикаючої трійку призерів римської "Роми" 65 очок.

До кінця чемпіонату Італії командам залишилося провести ще по 5 матчів.