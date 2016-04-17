Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Волинь" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі львівські "Карпати".

Зустрічаються команди, які займають 13-е і 8-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Навіть незважаючи на весняні невдачі і ослаблення складу у другій частині змагань, «Волинь» за набраними за спортивним принципом очками, відразу на 9 пунктів випереджає найближчого оппонета. Нагадаємо, що згідно рішення дисциплінарних органів ФФУ, з "Волині" було знято в цілому 18 очок.

На сьогодні від обох команд, можна очікувати посилення, адже тиждень тому не всі найсильніші мали можливість допомогти своїм партнерам. З погляду необхідності отримання результату, зараз він потрібніше для «Карпат». Однак досі львів'яни під керівництвом нового головного тренера ще не вигравали.

З історії протистояння двох клубів варто звернути увагу на лише 2 нічиї, які, втім, зафіксовані в останні роки, причому саме в Луцьку. А також впадає в очі відсутність комплексу чужого поля – зокрема, на своєму стадіоні «Авангард» лучани вигравали ще в сезоні 2003/2004 рр .. Але в поточному змаганні за всіма статистичними показниками вони виглядають солідніше. Обидві команди з числа тих, хто схильний до участі в результативних матчах. Того ж варто очікувати і в неділю.

Гра першого кола у Львові завершилася перемогою "Волині" - 0:2.

На котируваннях букмекерських контор гості є фаворитами з невеликою перевагою. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 3,40 до 1, на нічию - 3,25 до 1, а на перемогу "Карпат" - 2,05 до 1.

Матч "Волинь" - "Карпати" починається в Луцьку о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.