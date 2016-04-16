Міланський "Інтер" постарався, щоб "Ювентус" швидше став чемпіоном Італії

Міланський "Інтер" обіграв "Наполі" з рахунком 2:0 у центральному матчі 33-го туру чемпіонату Італії з футболу.

М'ячі у грі були забиті на початку і наприкінці першого тайму. На 4-й хвилині гри відзначився хорват Марцело Брозовіч, а на 44-й - аргентинець Мауро Ікарді.

Поразка "Наполі", який знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату, означає, що завтра лідер Серії А "Ювентус" може збільшити від нього відрив до дев'яти очок. Для цього туринцям вдома потрібно буде обіграти одного з аутсайдерів ліги "Палермо".

Після цієї гри командам залишиться зіграти в чемпіонаті по п'ять матчів. У випадку регулярних перемог над суперниками, "Ювентус" зможе здобути чемпіонство вже через два тижні.