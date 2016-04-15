Луческу: "Можливо, "Шахтарю" було б зручніше грати з "Ліверпулем"

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу вважає, що для "Шахтаря" найзручнішим суперником у півфіналі Ліги Європи міг би стати англійський "Ліверпуль". Про це він сказав після жеребкування турніру, під час якого донецькому клубу у суперники дісталася іспанська "Севілья", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Мені без різниці, з ким нас жереб звів на цій стадії. Всі команди хороші і дуже сильні. Хоча, можливо, при тій грі, яку ми сьогодні показуємо, нам було б зручніше зустрітися з "Ліверпулем". З іспанськими командами складніше – вони сповідують приблизно такий же технічний футбол, як і ми", - вважає Луческу.

Наставник "гірників" також зазначив, що "Севілья" з року в рік робить ставку на виступ у Лізі Європи, оскільки в домашньому чемпіонаті практично не має шансів на перемогу. "Але ми добре підготуємося!", - запевнив Луческу.

При цьому, головний тренер "Шахтаря" наголосив, що у "Севільї" є невелика перевага в протистоянні, оскільки перший матч команди зіграють в Україні.

"Звичайно, ["Шахтарю"] краще було б провести матч вдома: ми вже добре вивчили потенціал суперника. Зазвичай у першій зустрічі команди ще недостатньо знають один одного, тому присутня певна настороженість. У поворних же поєдинках гра йде зовсім по-іншому. Може бути, це перевага "Севільї" - другий матч вони проведуть на своєму полі, при своїх вболівальниках", - додав фахівець.

Луческу нагадав, що між поєдинками з "Севільєю" донецькій команді належить провести складний матч чемпіонату України проти київського "Динамо". "Тому потрібно буде подумати про відновлення футболістів, щоб вони були добре готові до всіх трьох поєдинків", - підсумував головний тренер "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН раніше, у півфіналі Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє з іспанською "Севільєю", яка є чинним чемпіоном Ліги Європи.