Жеребкування Ліги чемпіонів: "Реал" у півфіналі потрапив на "Манчестер Сіті", "Баварія" - на "Атлетико"

У півфіналах футбольної Ліги чемпіонів мадридський "Реал Мадрид" зіграє з "Манчестер Сіті", а мадридський "Атлетико" - з мюнхенською "Баварією".

Це стало відомо за підсумками жеребкування, яке сьогодні відбулося у швейцарському Ньоні.

Перші півфінальні матчі відбудуться 26-27 квітня, матчі-відповіді - 3-4 травня. Господарями перших поєдинків будуть "Манчестер Сіті" і "Атлетико".

Фінал відбудеться в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" 28 травня. Ця арена вже приймала головний матч ЛЧ в 2001 році - тоді німецька "Баварія" в серії пенальті обіграла іспанську "Валенсію".

Під час жеребкування також стало відомо про те, що номінальним господарем фіналу стане переможець пари "Реал" - "Манчестер Сіті".