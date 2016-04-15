З'явилося відео святкування гравців із роздягальні "Шахтаря"
01:03, 15 квітня 2016Футбол
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У мережі з'явилося відео святкування гравців "Шахтаря" із роздягальні команди.
REUTERS
Відповідний відеозапис футбольний клуб "Шахтар" розмістив на своїй сторінці у Facebook.
На відео задоволені гравці та персонал клубу у роздягальні "Арени Львів" збираються для групового фото.
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Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар", обігравши у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи на "Арені Львів" португальську "Брагу" з рахунком 4:0, вийшов до півфіналу цього турніру.
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