З'явилося відео святкування гравців із роздягальні "Шахтаря"

Відповідний відеозапис футбольний клуб "Шахтар" розмістив на своїй сторінці у Facebook.

На відео задоволені гравці та персонал клубу у роздягальні "Арени Львів" збираються для групового фото.

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Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар", обігравши у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи на "Арені Львів" португальську "Брагу" з рахунком 4:0, вийшов до півфіналу цього турніру.