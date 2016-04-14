В правила футболу внесено вісім змін

У правилах футболу відбулися деякі зміни, які опубліковані на офіційному сайті IFAB (Міжнародної ради футбольних асоціацій). Саме ця організація відповідає за правила гри.

Нововведення почнуть діяти з сезону 2016/17.

У новій редакції правил зафіксовані такі зміни:

1. Арбітр має право видалити гравця ще до початку матчу. Якщо заявка на матч вже подана, то цей гравець повинен бути замінений на іншого – команда зіграє в повному складі, але видалений гравець виключається зі стартового складу. Якщо заявка на матч ще не подана, то гравець виключається із заявки.

2. При визначенні положення поза грою не враховується положення рук. Це правило поширюється і на воротарів.

3. Жовтою карткою повинна каратися лише гра рукою, яка перервала небезпечну атаку, яка могла стати гольовою.

4. За удар по голові в неігровому епізоді футболіст повинен отримати червону картку. Якщо контакт був незначним, то видаляти гравця не варто.

5. Штрафний удар призначається, якщо представники команди ображають своїх суперників, суддів і запасних футболістів.

6. Порушення за межами поля караються штрафними з бічної лінії, якщо воно сталося за лінією штрафного майданчика, то призначається пенальті.

7. «Фол останньої надії» у штрафному майданчику буде каратися жовтою карткою, якщо він був ненавмисним.

8. Відтепер удар від воріт потрібно наносити по нерухомому м'ячу, а після виконання удару суперник не може торкатися м'яча до того, як його торкнеться гравець команди, яка вибиває м'яч від воріт.