Тренер "Атлетіко": "Півфінал Ліги чемпіонів - величезна подія для нас"

Для мадридського "Атлетіко" вихід до півфіналу Ліги чемпіонів є величезною подією. Таку думку на прес-конференції після повторного чвертьфінального матчу з "Барселоною" (2:0) висловив головний тренер мадридців Дієго Сімеоне, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ми грали проти дуже сильного суперника з багатою історією, з футболістами, які можуть перевернути все в будь-який момент. Це був матч команд, які користуються різною зброєю. Інколи перемога дістається тобі - так сталося сьогодні", - пояснив результат матчу аргентинський фахівець.

"У цій команді ("Атлетико" - прим. УНІАН) є особлива сила завдяки більш ніж чотирьом рокам нашої спільної роботи. Я радий за гравців, які зібралися в цьому колективі. Я кажу не просто про вихід до півфіналу, це куди важливіше. У сучасному суспільстві все менше гідних цінностей, а ми команда чесних працелюбців. Ми можемо виграти або програти, але добиваємося успіху завдяки своїм перевагам", - підкреслив Сімеоне.

"Ми пережили незабутній вечір. Унікальні спогади. По дорозі на стадіон бачили з автобуса юрби дітей. Вони вірили в нас. Це був особливий день", - додав головний тренер "Атлетіко".

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі Ліги чемпіонів "Атлетіко" обіграв "Барселону" з рахунком 2:0 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Дієго Сімеоне працює головним тренером "Атлетіко" з 2011 року. За цей час він приводив мадридську команду до перемог у чемпіонаті Іспанії, кубку Іспанії і Лізі Європи. У 2014 році команда вийшла до фіналу Ліги чемпіонів, але у вирішальному матчі програла мадридському "Реалу" з рахунком 1:4.