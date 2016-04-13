"Баварія" зіграла видовищну нічию з "Бенфікою" і вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

У Лісабоні завершився матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому португальська "Бенфіка" приймала на своєму полі німецьку "Баварію" з Мюнхена і зіграла внічию - 2:2.

З урахуванням результату першого матчу (1:0 на користь "Баварії") у півфінал вийшов німецький клуб.

Господарі поля жваво розпочали матч, сподіваючись зрівняти рахунок за сумою двох ігор, і на 27-й хвилині досягли успіху в цьому - рахунок відкрив Рауль Хіменес. Контратака господарів завершилася подачею Елісеу зліва в район 11-метрової позначки, де Хіменес випередив і захисника, і вибігшого з воріт Нойєра, і головою послав м'яч у сітку воріт - 1:0. Втім, незабаром гості зрівняли рахунок. За 11 хвилин, на 38-й, Філіп Лам справа прострілив у воротарський, кіпер кулаком вибив м'яч до межі штрафного, а там Артуро Відаль з літа потужно пробив у практично пусті ворота - 1:1.

На початку другого тайму німці вийшли вперед. На 52-й хвилині гол забив Томас Мюллер. Навіс з кута поля на дальній кут воротарського майданчика, продовжився тим, що Хаві Мартінес високо вистрибнув і головою скинув лівіше. Набігший Мюллер в дотик розстріляв ворота. "Бенфіка" зрівняла рахунок на 76-й хвилині, коли Андерсон Таліска зі штрафного поклав м'яч точно в ближню дев'ятку - 2:2. Але, на більше господарів поля так і не вистачило.

Бенфіка - Баварія - 2:2 (1:1)

Голи: Хіменес (27), Таліска (76) - Відаль (38), Мюллер (53)

Бен: Едерсон, Елізеу (Йович, 88), Жардел, Нільссон-Лінделоф, Алмейда, Сальвіо (Таліска, 69), Карсела-Гонсалес, Санчес, Фейса, Піцци (Гедеш, 58), Хіменес

Бав: Нойєр, Лам, Алаба, Кімміх, Мартінес, Алькантара, Відаль, Хабі Алонсо (Бернат, 90), Рібері (Гетце, 90), Дуглас Коста, Мюллер (Левандовскі, 84)

Попередження: Карсела-Гонсалес, Алмейда - Мартінес

Як повідомляв УНІАН, у фінал також вийшли іспанські "Алтетико" і "Реал" (обидва - з Мадрида), а також англійський "Манчестер Сіті".