Новий логотип футбольної Прем'єр-ліги зможе придумати будь-який бажаючий

Українська футбольна Прем'єр-ліга оголосила конкурс на створення офіційного бренду організації, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

В рамках конкурсу кожен учасник, незалежно від віку, професії та уподобань, може запропонувати власний варіант логотипу або візуалізації.

Переможець конкурсу буде визначений за допомогою відкритого інтернет-голосування на офіційному сайті ліги.

Як повідомляв УНІАН, у лютому новим президентом Прем'єр-ліги був обраний Володимир Генінсон.