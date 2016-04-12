Новий логотип футбольної Прем'єр-ліги зможе придумати будь-який бажаючий
12:02, 12 квітня 2016Футбол
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Переможець конкурсу буде визначений методом відкритого інтернет-голосування.
У Прем'єр-ліги буде новий логотип / fpl.ua
Українська футбольна Прем'єр-ліга оголосила конкурс на створення офіційного бренду організації, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
В рамках конкурсу кожен учасник, незалежно від віку, професії та уподобань, може запропонувати власний варіант логотипу або візуалізації.
Переможець конкурсу буде визначений за допомогою відкритого інтернет-голосування на офіційному сайті ліги.
Як повідомляв УНІАН, у лютому новим президентом Прем'єр-ліги був обраний Володимир Генінсон.
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