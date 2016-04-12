ЗМІ повідомили, в якому місті "Шахтар" зіграє з "Динамо"

Донецький "Шахтар" проведе домашній поєдинок 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги проти київського "Динамо" на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі, повідомляє football24.ua.

Матч лідерів чемпіонату України відбудеться 1 або 2 травня.

Раніше сайт depo.ua повідомляв, що поєдинок "Шахтаря" і "Динамо" відбудеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. У зв'язку з цим були побоювання, що в місті можуть виникнути сутички між вболівальниками і проросійськими активістами, адже саме в день гри буде друга річниця трагедії в Будинку профспілок, коли загинуло 48 осіб.

В минулому році Прем'єр-ліга внесла в свій регламент доповнення, згідно з яким донецькі клуби "Шахтар" і "Олімпік", а також луганська "Зоря" можуть проводити матчі на будь-яких аренах, що включені до реєстру стадіонів Федерації футболу України та знаходяться в адміністративно-територіальних одиницях держави.

Після закінчення 21 туру київське "Динамо" з 58 очками займає перше місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Шахтар" з 53 очками в активі йде на другій позиції.