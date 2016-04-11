Китай представив план розвитку футболу в країні - виграти ЧС до 2050 року

Китай розраховує здобути перемогу на чемпіонаті світу з футболу до 2050 року. Про це йдеться в плані розвитку футболу в країні, підготовленому урядом, повідомляє ТАСС з посиланням на AFP.

Участь у підготовці плану взяли Федерація футболу країни і міністерство спорту і освіти Китаю, а також голова КНР Сі Цзіньпін.

"Китай повинен здійснити три мрії: організувати чемпіонат світу, відібратися на нього і, нарешті, здобути в ньому перемогу", - заявив Цзіньпін.

В даний час збірна Китаю взяла участь в одній першості світу - 2002 року (груповий етап). Для досягнення поставлених цілей китайський уряд планує створити 20 тисяч футбольних академій, в яких будуть навчатися близько 50 мільйонів осіб.

У поточному кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу 2018 року зони "Азія" збірна Китаю в другому раунді посіла друге місце в групі і вийшла у третій етап.