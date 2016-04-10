УПЛ. "Дніпро" вирвав перемогу у "Зорі"

У центральному матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги дніпропетровський "Дніпро" здобув вольову перемогу над луганською "Зорею" з рахунком 2:1.

У присутності чималої кількості глядачів на запорізькій "Славутич-Арені" обидві команди з перших хвилин видали яскравий футбол з великою кількістю гострих моментів. У першому тайм набагато ближче до голу була "Зоря", але іноді "Дніпро" рятували власні гравці, а іноді - фарт.

Мабуть, найреальніший шанс забити м'яч в перші 45 хвилин був, коли півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький закрутив м'яч у ворота з кутового. Голкіпер гостей Ян Лаштувка врятувати ворота вже не міг, але на дальній штанзі вчасно опинився нападник дніпропетровців Євген Шахов і врятував свою команду.

У другому таймі "Дніпру" вдалося вирівняти гру, і саме команда Мирона Маркевича відзначилася першою. Причому зробив це Ян Лаштувка! Голкіпер вибивав м'яч від своїх воріт і рикошетом від газону відправив його прямо до сітку воріт "Зорі". Арбітри спочатку зарахував м'яч, але після деяких обговорень вирішили гол скасувати, так як Лаштувка виконував вільний удар, а в польоті м'яч нікого з гравців не торкнувся.

Свій гол "Зоря" забила вже за кілька хвилин. Желько Любенович зробив простріл з лівого флангу, який замкнув Артем Гордієнко - 1: 0.

Проте, "Дніпро" встиг відігратися. Героєм матчу став бразилець Андерсон Піко. У першому моменті він з лівого флангу зробив вдалу передачу на дальню штангу, де повітря виграв Роман Зозуля, а Шахов головою підправив м'яч у ціль.

А за три хвилини до закінчення основного часу бразильський півзахисник на своєму фланзі накрутив противника і вдарив у ближній кут воріт Шевченка. На шляху м'яча став захисник Михайло Сиваков, який трохи змінив траєкторію його польоту і дезорієнтував кіпера - 2:1.

У час, що залишився забійні моменти для того, щоб змінити рахунок у матчі, мали і "Зоря", і "Дніпро", але більше голів глядачі не побачили. Дніпропетровці здобули важливу перемогу і скоротили відставання від луганського клубу в турнірній таблиці всього до одного очка.

Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) - 1:2 (0:0)

Голи: Гордієнко (63) - Шахов (75), Сіваков (87, автогол)

Зоря: А. Шевченко, Опанасенко, Сіваков, Рафаель, Каменюка, Гордієнко, Чайковський (Танковський, 79), Тотовицький (Пауліньо, 72), Караваєв, Петряк (Любеновіч, 24), Будковський.

Дніпро: Лаштувка, Федецький, Папа Гуйє, Чигринський, Андерсон Піко, Ротань, Шахов, Лучкевич (Безус, 74), Матеус (Політило, 90), Бруно Гама (Руїс 46), Зозуля.

Попередження: Федецький, Бруно Гама, Лаштувка, Андерсон Піко