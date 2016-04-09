Чемпіонат Англії: "Арсенал" зіграв у результативну нічию з "Вест Хемом", "Челсі" знову програв
21:30, 09 квітня 2016Футбол
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Сьогодні відбулися сім матчів 33-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.
"Арсенал" зіграв внічию з "Вест Хемом" / John Sibley, Reuters
Вест Хем - Арсенал - 3:3 (2:2)
Голи: Керролл (44, 45+2, 52) - Езіл (18), Санчес (35), Косельні (70)
Астон Вілла - Борнмут - 1:2 (0:1)
Голи: Айю (85) - Кук (45), Кінг (74)
Крістал Пелас - Норвіч - 1:0 (0:0)
Гол: Панчеон (68)
Саутгемптон - Ньюкасл - 3:1 (2:0)
Голи: Лонг (4), Пелле (38), Ваньяма (55) - Таунсед (65)
Суонсі - Челсі - 1:0 (1:0)
Гол: Сігурдссон (25)
Уотфорд - Евертон - 1:1 (1:1)
Голи: Холебас (45) - Маккарті (45).
Манчестер Сіті - Вест Бромвіч Альбіон - 2:1 (1:1)
Голи: Агуеро (16, з пенальті), Насрі (66) - Сессеньйон (6).
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