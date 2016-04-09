Чемпіонат Англії: "Арсенал" зіграв у результативну нічию з "Вест Хемом", "Челсі" знову програв

Сьогодні відбулися сім матчів 33-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.

Вест Хем - Арсенал - 3:3 (2:2) Голи: Керролл (44, 45+2, 52) - Езіл (18), Санчес (35), Косельні (70) Астон Вілла - Борнмут - 1:2 (0:1) Голи: Айю (85) - Кук (45), Кінг (74) Крістал Пелас - Норвіч - 1:0 (0:0) Гол: Панчеон (68) Саутгемптон - Ньюкасл - 3:1 (2:0) Голи: Лонг (4), Пелле (38), Ваньяма (55) - Таунсед (65) Суонсі - Челсі - 1:0 (1:0) Гол: Сігурдссон (25) Уотфорд - Евертон - 1:1 (1:1) Голи: Холебас (45) - Маккарті (45). Манчестер Сіті - Вест Бромвіч Альбіон - 2:1 (1:1) Голи: Агуеро (16, з пенальті), Насрі (66) - Сессеньйон (6).

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