Чемпіонат Англії: "Арсенал" зіграв у результативну нічию з "Вест Хемом", "Челсі" знову програв

21:30, 09 квітня 2016
Футбол
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Сьогодні відбулися сім матчів 33-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.

Вест Хем - Арсенал - 3:3 (2:2)

Голи: Керролл (44, 45+2, 52) - Езіл (18), Санчес (35), Косельні (70)

Астон Вілла - Борнмут - 1:2 (0:1)

Голи: Айю (85) - Кук (45), Кінг (74)

Крістал Пелас - Норвіч - 1:0 (0:0)

Гол: Панчеон (68)

Саутгемптон - Ньюкасл - 3:1 (2:0)

Голи: Лонг (4), Пелле (38), Ваньяма (55) - Таунсед (65)

Суонсі - Челсі - 1:0 (1:0)

Гол: Сігурдссон (25)

Уотфорд - Евертон - 1:1 (1:1)

Голи: Холебас (45) - Маккарті (45).

Манчестер Сіті - Вест Бромвіч Альбіон - 2:1 (1:1)

Голи: Агуеро (16, з пенальті), Насрі (66) - Сессеньйон (6).

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