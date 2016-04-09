УПЛ, 21-й тур, "Чорноморець" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі відбудеться матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме ужгородську "Говерлу".

Зустрічаються команди, які на даний момент посідають у турнірній таблиці 13-е і 10-е місця відповідно. У одеситів 12 очок, в ужгородців - 16. "Чорноморець" знаходиться на останньому місці в таблиці, не рахуючи запорізький "Металург", який знявся з участі в змаганнях.

Одесити були дуже близькі до своєї другої перемоги в Лізі Парі-Матч сезону 2015/16 тиждень тому в Луцьку. І подвійна спортивна злість повинна допомогти під час чергової зустрічі. Крім того, ймовірний успіх господарів скоротить до мінімуму безпосереднє відставання від «Говерли». Інший результат вкрай ускладнює мрію «Чорноморця» про попадання в десятку кращих.

Ужгородці виглядають не такими простими гостями, як комусь може здатися. Досить навести той факт, що колектив під керівництвом В'ячеслава Грозного з початку сезону не пропускав на чужих полях від жодного з опонентів більше двох м'ячів. Додаючи сюди проблеми «моряків» з показниками в передній лінії, навряд чи чергова зустріч стане відкритою і результативною.

Унікальність даної пари супротивників полягає в тому, що за вже солідний період знайомства жодна із сторін не перемагала один одного на його полі. Відсутність через дискваліфікацію по одному центральному захиснику у обох команд не дає переваги нікому – тому все вирішить установка тренера та реалізація цих задумів досить молодими гравцями команд.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Чорноморець". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,56 до 1, на нічию - 3,54 до 1, а на перемогу "Говерли" - 5,95 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Говерла" розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.