Український футболіст визнаний гравцем тижня в Лізі Європи
19:01, 08 квітня 2016Футбол
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Досягнення підкорилося захисникові "Шахтаря" Ярославу Ракицькому.
uefa.com
Український захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький був визнаний кращим гравцем тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У голосуванні вболівальників Ракицький набрав 51% голосів, випередивши Седріка Бакарамбю з "Вільярреала" (30%), Дивока Оригі з "Ліверпуля" (15%) та Аріца Адуріса з "Атлетика" (4%).
Також Ракицького включили до символічної збірної туру Ліги Європи, де він зайняв одне з трьох місць в обороні.
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" в першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи з рахунком 2:1. Перший гол за "гірників" забив саме Ракицький.
Матч Ліги Європи з "Брагою" футболіст пропустить через перебір жовтих карток.
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