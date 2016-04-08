Український футболіст визнаний гравцем тижня в Лізі Європи

Український захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький був визнаний кращим гравцем тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У голосуванні вболівальників Ракицький набрав 51% голосів, випередивши Седріка Бакарамбю з "Вільярреала" (30%), Дивока Оригі з "Ліверпуля" (15%) та Аріца Адуріса з "Атлетика" (4%).

Також Ракицького включили до символічної збірної туру Ліги Європи, де він зайняв одне з трьох місць в обороні.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" в першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи з рахунком 2:1. Перший гол за "гірників" забив саме Ракицький.

Матч Ліги Європи з "Брагою" футболіст пропустить через перебір жовтих карток.