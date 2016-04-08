Юнацька збірна України з футболу потрапила в одну групу з Німеччиною на Євро

Збірна України у групі зіграє з Німеччиною, Австрією та Боснією і Герцеговиною, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Найбільш сильною виявилася Група D, в яку увійшли команди Італії, Сербії, Нідерландів та Іспанії.

Повністю склад груп виглядає таким чином:

Група А: Азербайджан (господарі), Португалія, Бельгія, Шотландія

Група В: Україна, Німеччина, Австрія, Боснія і Герцеговина

Група С: Франція (чемпіон), Данія, Англія, Швеція

Група D: Італія, Сербія, Нідерланди, Іспанія

Чемпіонат Європи з футболу (U-17) відбудеться в Азербайджані з 5 по 21 травня.