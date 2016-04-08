Юнацька збірна України з футболу потрапила в одну групу з Німеччиною на Євро
13:19, 08 квітня 2016Футбол
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У Баку відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2016 серед юнаків до 17 років.
uefa.com
Збірна України у групі зіграє з Німеччиною, Австрією та Боснією і Герцеговиною, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Найбільш сильною виявилася Група D, в яку увійшли команди Італії, Сербії, Нідерландів та Іспанії.
Повністю склад груп виглядає таким чином:
Група А: Азербайджан (господарі), Португалія, Бельгія, Шотландія
Група В: Україна, Німеччина, Австрія, Боснія і Герцеговина
Група С: Франція (чемпіон), Данія, Англія, Швеція
Група D: Італія, Сербія, Нідерланди, Іспанія
Чемпіонат Європи з футболу (U-17) відбудеться в Азербайджані з 5 по 21 травня.
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