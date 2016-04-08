Тренер "Браги" про матч з "Шахтарем": "Гра проходила за повної нашої переваги"

Португальська "Брага" домінувала у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи проти донецького "Шахтаря". Таку думку на післяматчевій прес-конференції висловив головний тренер "Браги" Паулу Фонсека, повідомляє UA-Football.com, посилаючись на A Bola.

"Зазвичай я не кажу про справедливість у футболі, але сьогодні саме такий випадок. Вважаю, що результат не відображає того, що відбувалося на полі. "Брага" домінувала, грала цікаво і ініціативно, але потім ми пропустили прикрий гол. Звичайно, це ускладнило нам гру.

Другий тайм також проходив за повної нашої переваги. Однак "Шахтар" знову забив нелогічний гол. Дуже радий, що футболісти зібралися і змогли відповісти забитим м'ячем", - сказав Фонсека.

При цьому наставник "Браги" додав, що його підопічні "практично не дозволяли" українській команді створювати моменти.

"Як ви розумієте, мені дуже важко прийняти негативний результат. Думаю, ми зіграли дуже добре, проявивши відмінну колективну взаємодію. "Брага" була не гірше "Шахтаря", а гол в кінцівці залишає для нас надію", - вважає Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" у гостях обіграв португальську "Брагу".