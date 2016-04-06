"Дніпро" розгромив "Сталь" і вийшов у півфінал Кубка України (відео)

У Дніпропетровську завершився матч 1/4 фіналу Кубка України, в якому "Дніпро" приймав на своєму полі "Сталь" з Дніпродзержинська і обіграв суперника з рахунком 4:1.

За сумою двох матчів "Дніпро" виграв з рахунком 7:1 і вийшов у півфінал КУ.

У повторній грі господарі швидко заволоділи ініціативою і вже в середині першого тайму відкрили рахунок. На 29-й хвилині Денис Політило зі штрафного навісив на дальню штангу і Леонардо Де Матос головою переправив м'яч у ближній кут воріт. При цьому гравець "Дніпра" вдарився об штангу і йому знадобилася допомога медиків.

Після перерви "Дніпро" впевнено нарощував свою перевагу. На 48-й хвилині Матеус забив другий гол, на 61-й він зробив дубль і довів перевагу своєї команди до великої (3:0). А на 64-й Валерій Лучкевич забив четвертий гол. І лише на 85-й хвилині Денис Васін забив гол престижу у складі "Сталі".

Таким чином, визначився повний склад команд-учасниць півфіналу, жеребкування якого відбудеться у п'ятницю у столичному Будинку футболу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в півфінал вийшла "Олександрія", яка сенсаційно обіграла київське "Динамо", а також луганська "Зоря" і донецький "Шахтар".