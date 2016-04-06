"Зоря" розтрощила "Волинь" і вийшла у півфінал Кубка України з футболу

У Запоріжжі завершився матч 1/4 фіналу Кубка України, в якому луганська "Зоря" приймала луцьку "Волинь" і виграла з великим рахунком - 5:0.

З урахуванням результату першого матчу (в Луцьку команди зіграли внічию, 1:1), до півфіналу Кубка України вийшла "Зоря".

У повторній грі номінальні господарі поля швидко захопили ініціативу в свої руки і вже в середині першого тайму позначили перевагу в рахунку. На 21-й хвилині рахунок відкрив Артем Гордієнко. Удар в дотик з півкруга штрафного майданчика завдав Гордієнко після пасу з лівого флангу. Гол викликав багато суперечок - нібито гравець "Зорі" заважав воротареві Шусту оцінити ситуацію, знаходячись "поза грою". Тим не менше, головний арбітр проконсультувався з лайнсменом і гол зарахував.

Після перерви перевага луганчан зросла до великої. На 50-й хвилині відзначився Іван Петряк. На 77-й хвилині Олександр Караваєв довів рахунок до великого (3:0), а за 10 хвилин, на 87-й, Караваєв зробив дубль, довівши рахунок до 4:0. Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, Євген Опанасенко забив п'ятий гол.

Таким чином, "Зоря" стала другим півфіналістом Кубка України.

Як повідомляв УНІАН, раніше, донецький "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв полтавську "Ворсклу" - (4:0 і 1:2).