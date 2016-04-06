У Лестері хочуть назвати вулиці прізвищами гравців футбольної команди

Мер Лестера Пітер Солсбі вважає, що низка вулиць англійського міста можуть бути названі на честь діючих футболістів клубу "Лестер Сіті", повідомляє Sky Sports.

Щоправда, це може відбутися лише в тому випадку, якщо футболісти стануть у нинішньому сезоні чемпіонами англійської Прем'єр-ліги.

За словами Солсбі, вулиці можуть бути названі прізвищами форварда Джеймі Варді, захисника Денні Дрінквотера та воротаря Каспера Шмейхеля. Також одна з доріг може отримати ім'я головного тренера "Лестера" Клаудіо Раньєрі.

Мер підкреслив, що раніше у трьохсоттисячну місті вже називали різні об'єкти на честь спортсменів. Зокрема, дорога, яка веде до стадіону "Лестера" носить ім'я відомого в минулому футболіста збірної Англії Гарі Лінекера, який народився в Лестері і провів тут перші роки кар'єри.

Нинішній сезон обіцяє стати найуспішнішим в історії "Лестер Сіті". Команда, яка лише в 2014 році вийшла в Прем'єр-лігу, має високі шанси стати чемпіоном Англії. За шість турів до кінця чемпіонату підопічні Раньєрі випереджають своїх найближчих переслідувачів з лондонсокого "Тоттенхема" на сім очок.