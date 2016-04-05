Екс-гравець "Дніпра" Селезньов готовий перейти з російської "Кубані" в "Динамо" або "Шахтар" - агент

Агент форварда збірної України Вадим Шаблій розповів про подальше майбутнє свого клієнта в ефірі онлайн-конференції на сайті kp.ua.

"Я думаю, що якщо надійде пропозиція від наших топ-клубів - Динамо і Шахтаря, то він буде їх розглядати. Але чи захочуть вони його підписати? Селезньов розумів, що у нього залишилося півроку контракту з "Дніпром". Женя вибрав певний чемпіонат, його можна критикувати, але він вибрав такий варіант", - заявив Шаблій.

"У нього були пропозиції і краще, проте всьому свій час. Раніше його хотіли підписати європейські клуби і топ-клуб з України, але в силу якихось обставин він перебрався в Кубань", - продовжив агент.

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"Чи виграв від цього переходу Селезньов? Він не виграв і не програв. Женя отримав певну стабільність. Якщо він заб'є ще п'ять м'ячів за Кубань, подивимося, хто буде зацікавлений у його підписанні. Повторюся, його багато критикують, але багато футболісти зрозуміють Женю. Ті, хто критикують, просто не були в такій ситуації. Особисто я ставлюся до нього з розумінням", - підсумував Шаблій.

Як повідомляв УНІАН, Селезньов перейшов в "Кубань" в минуле зимове міжсезоння. В останніх товариських матчах збірної України проти Кіпру та Уельсу) гравець не був викликаний в команду. За словами тренера команди Михайла Фоменка, рівень гри нападаючого останнім часом не відповідає національній збірній. Крім Селезньова, до складу команди також не викликали інших гравців, які виступають у чемпіонаті Росії.