Тренер збірної Італії Конте після Євро-2016 очолить англійський "Челсі"

Керівництво лондонського футбольного клубу "Челсі" і головний тренер національної збірної Італії Антоніо Конте підписали контракт, який почне діяти після закінчення Євро-2016, повідомляє прес-служба ФК "Челсі".

"ФК "Челсі" радий оголосити про призначення Антоніо Конте головним тренером команди. Конте, який в даний момент очолює збірну Італії, підписав контракт терміном на три роки. Він почне роботу в клубі після того, як очолювана ним збірна завершить участь на літньому Чемпіонаті Європи", - йдеться в повідомленні.

«Я дуже схвильований перспективою роботи в «Челсі», - зазначив Конте. - Я гордий працювати тренером національної збірної Італії, але пропозиція очолити «Челсі» приваблює мене ще більше. «Челсі» і англійський футбол відомий у всьому світі, тут чудові фанати, і я сподіваюся, що зможу досягти успіхів з клубом».

У своїй тренерській кар'єрі Конте очолював італійські «Сієну», «Ареццо», «Барі», «Аталанту» та «Ювентус». Один раз Антоніо ставав чемпіоном Серії В з «Барі» і тричі вигравав Серію А з «Ювентусом». Також на його рахунку одна перемога в Суперкубку Італії.

В середині нинішнього сезону "Челсі" звільнив з посади головного тренера португальського фахівця Жозе Моуріньо. В. о. головного тренера нині є голландець Гуус Хіддінк.

"Челсі" займає 10-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши в 31 матчі 44 очки. Від лідера АПЛ "Лестера" команда відстає на 25 балів.