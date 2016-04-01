"Шахтар" розгромив "Металіст" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Львові завершився стартовий матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав харківський "Металіст" і виграв з рахунком 8:1.

Доля матчу була вирішена вже до закінчення перших півгодини гри.

Гірники активно розпочали матч і вже на 6-й хвилині Тайсон Хав'єр відкрив рахунок. В атаці гірників по центру Марлос зробив пас на хід Тайсону, і той з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота. На 16-й хвилині харків'яни зуміли зрівняти рахунок. Після передачі Соболя з 16 сектору, м'яч в боротьбі Степаненко і Прийомова відскочив до Корнєва, який потужним ударом відправив м'яч під поперечину. Але, в середині тайму, на 27-й хвилині перевагу гірників відновив Ісмаїлі. Після навісу Срни зі штрафного захисники вибили м'яч, але його підібрав Тайсон, зробив передачу на Ісмаїлі, який сильно пробив у ближній кут - м'яч рикошетом опинився у воротах. А ще за чотири хвилини, на 31-й, після навісу Срни його партнер Феррейра ударом головою відправив м'яч у ворота - 3:1.

У другому таймі донеччани лише нарощували свою перевагу, забивши п'ять голів і довівши рахунок до розгромного. На 54-й хвилині Тайсон Хав'єр зробив дубль, а на 57-й - хет-трик. На 68-й відзначився Ромеро Марлос, на 86-й - Едуардо да Сілва, а на 90-й Бернард встановив кінцевий рахунок.

Таким чином, гірники наздогнали за очками в турнірній таблиці київське "Динамо" - 52 бали, але футболісти столичного клубу мають гру в запасі. Інші матчі туру відбудуться 2-3 квітня. Дніпропетровський "Дніпро" тур пропускає, тому що повинен був провести матч з припинившим існування запорізьким "Металургом",