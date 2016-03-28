Матч Україна - Уельс пройде на напівпорожньому "Олімпійському"

Товариський матч національних футбольних збірних Україна - Уельс не викликав ажіотажу у любителів футболу. На даний момент продано трохи більше 20 тисяч квитків за офіційної місткості стадіону 70 050 глядачів, повідомляє Sport.ua.

Вартість квитків становить від 70 до 500 гривень.

Товариський матч Україна – Кіпр (1:0), що відбувся в Одесі 24-го березня, відвідали 20 598 вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Уельс відбудеться на НСК "Олімпійський" сьогодні, 28 березня. Початок гри о 21.00.