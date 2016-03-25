В Амстердамі можуть перейменувати стадіон ФК "Аякс" в "Арену Йохана Кройфа"

Влада Амстердама збирається перейменувати стадіон "Аякса" "Амстердам Арену" в "Арену Йохана Кройфа", повідомляє ТАСС з посиланням на портал Voetbal International.

У жовтні минулого року в одній з лікарень Барселони у Кройфа був діагностований рак легенів. Він був активним курцем до 44 років. У 1991 році Кройф позбавився від цієї звички після інфаркту. У четвер стало відомо, що 68-річний Кройф помер у Барселоні.

"Ми прийшли до висновку, що зобов'язані перейменувати стадіон. Я думаю, нас підтримають 837 тисяч амстердамців. У нас є хороші аргументи, щоб переконати інших акціонерів стадіону", - сказав радник з питань спорту міста Ерік ван ден Бург.

Кройф є одним з найтитулованіших голландських футболістів. Виступаючи за "Аякс", а потім за "Барселону", він тричі ставав володарем "Золотого м'яча". З "Аяксом" тричі перемагав в Кубку європейських чемпіонів, а в 1974 році допоміг "Барселоні" вперше за 15 років здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії. У складі збірної Нідерландів Кройф став срібним призером чемпіонату світу 1974 року і бронзовим призером чемпіонату Європи-1976.

В якості тренера Кройф у 1987 році виграв Кубок УЄФА з "Аяксом", Кубок європейських чемпіонів в 1992 році і чотири чемпіонати Іспанії поспіль (1991-1994) з "Барселоною".