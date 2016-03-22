ФІФА відкрила справу щодо підкупу голосів при виборі країни для ЧС-2006

Як повідомляє офіційний сайт організації, під підозру потрапили колишній віце-президент DFB (Футбольний союз Німеччини) Франц Бекенбауер, колишній президент DFB, голова оргкомітету ЧС-2006 Вольфганг Нірсбах, екс-генсек DFB і директор турніру Хельмут Сандрок, колишній президент DFB і віце-президент оргкомітету ЧС-2006 Тео Цванцигер, фінансовий директор DFB Штефан Ханс і віце-президент оргкомітету ЧС Хорст Шмідт, передає rsport.ru

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Розслідування відносно чотирьох з вищеназваних (Беккенбауер, Шмідт, Ганс і Цванцигер) буде стосуватися можливих виплат і контрактів, які могли б допомогти Німеччині отримати право на проведення чемпіонату світу.

У той же час Нірсбах і Сандрок підозрюються в порушенні етичного кодексу ФІФА - приховуванні інформації про порушення інших.

Раніше видання Spiegel повідомило про те, що Німеччина підкупила чотирьох функціонерів виконкому ФІФА для отримання права на проведення ЧС-2006. За даними німецького видання, у Німеччині було створено спеціальний таємний фонд для підкупу співробітників Міжнародної федерації футболу. У числі тих, хто знав про цей фонд, були Беккенбауер і Нірсбах. Обидва свою провину в корупційних діях заперечують.