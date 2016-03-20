Прем'єр-ліга: "Дніпро" обіграв "Карпати", "Динамо" сильніше "Зорі"

У неділю завершився 19-й тур української футбольної Прем'єр-ліги, де в рамках ігрового дня донецький "Олімпік" зіграв внічию з луцькою "Волинню" - 1:1, львівські "Карпати" на своєму полі програли дніпропетровському "Дніпру" - 0:1, а київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю - 1:0.

У центральному матчі туру в Києві, де зустрічалися перша і третя команди поточної турнірній таблиці, "Зоря" протягом 75 хвилин утримувала рівновагу в протистоянні з "Динамо", але за 15 хвилин до кінця гри пропустила гол. Масована атака "Динамо" завершилася тим, що Андрій Ярмоленко закинув м'яч на Жуніора Мораєса в штрафну. У бразильця перша спроба пробити не пройшла, але з другої Мораєс зумів проштовхнути м'яч у дальній кут воріт - 1:0.

У грі "Олімпік" - "Волинь", що відбулася в Києві, все вирішилося протягом перших 10-ти хвилин другого тайму. Рахунок відкрив гравець "Олімпіка" Іван Матяж, а за 3 хвилини Володимир Польовий вирівняв становище - 1:1.

А у Львові господарям поля знову не пощастило в грі з однією з провідних команд українського футболу. Тиждень тому львів'яни вели в рахунку у грі з київським "Динамо", але в підсумку програли з рахунком 1:2. Сьогодні гравці "Карпат" протягом півгодини на рівних грали з "Дніпром", а вирішальний епізод гри трапився на 62-й хвилині. Після навісу в штрафний від Євгена Шахова його партнер Роман Зозуля прийняв м'яч і пробив у кут воріт - 0:1.

Таким чином, лідером турнірної таблиці залишається "Динамо" - 52 очки, у "Шахтаря" - 49, "Зорі" - 38, "Дніпра" - 34 бали.

20-й тур УПЛ відбудеться 1-3 квітня. Двотижнева перерва пов'язана з іграми національних збірних. Зокрема, два матчі проведе команда України, яка веде підготовку до Євро-2016.