Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Карпати" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають дніпропетровський "Дніпро".

Зустрічаються команди, які на даний момент займають 7-е і 4-е місця в турнірній таблиці.

Це другий поспіль матч (після гри "Карпати" - "Динамо" Київ), яку львів'яни проводять на ультрасучасній "Львів-Арені", побудованій спеціально до Євро-2012, а не на стадіоні "Україна", розташованому в центрі міста.

Львів'яни у попередньому матчі з "Динамо" довго вели в рахунку і зазнали прикрої поразки в самій кінцівці - 1:2. Тим не менш, господарі можуть занести собі в актив гру з лідером і чинним чемпіоном України.

У свою чергу, відчуваючий великі проблеми зі складом "Дніпро" тиждень тому видав феєричний матч проти іншого вітчизняного гранда - донецького "Шахтаря" - розгромивши суперника, 4:1.

У сьогоднішньому протистоянні "Дніпро", який веде боротьбу за бронзові медалі національної першості, буде фаворитом.

На котируваннях букмекерських контор на перемогу "Карпат" ставки приймаються з розрахунку 4,80 до 1, на нічию - 3,43 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 1,69 до 1.

Матч "Карпати" - "Дніпро" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".